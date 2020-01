"Se avesse avuto il rendimento di oggi, avrebbe potuto ritrovarsi al Real Madrid o al Manchester United". Intervistato da Il Mattino, Mario Sommella, agente di Ciro Immobile, rivive alcune tappe del centravanti della Lazio, attuale capocannoniere del campionato e trascinatore dei biancocelesti: "Quando aveva 24 anni è andato al Borussia Dortmund, nell'anno più difficile per i gialloneri. Inevitabile risentirne. Avesse avuto il rendimento di Roma.. Non ha mai pensato troppo ai soldi, e oggi è orgoglioso di essere un simbolo della Lazio. Cerca sfida importanti per il club e per se stesso, nell'anno dell'Europeo. Se a fine stagione diventerà capocannoniere, sarà il terzo titolo dopo il 2014 e il 2018".