Diego Laxalt, dopo l'anno in prestito al Celtic, tornerà al Milan. il suo agente Ariel Krasouski ha raccontato ai microfoni di soccer.ru dell'interesse della Dinamo Mosca per il suo assistito: "La Dinamo Mosca è davvero interessata a Laxalt. Il club russo ha già contattato il Milan per parlare del suo trasferimento".