Tra i grandi colpi dell'estate del Real Madrid c'è anche Antonio Rudiger, arrivato da svincolato dal Chelsea. In un'intervista a TalkSport, l'intermediario dell'operazione che ha portato il difensore tedesco in Spagna, Saif Rubie, ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Cosa succedere se le dicessi che il Chelsea durante il periodo Abrahamovic non ha fatto alcuno sforzo per trattenere Rudiger a Londra? Toni era molto felice di restare, potenzialmente poteva essere capitano. Gli hanno offerto la metà di quanto guadagnava Lukaku e abbiamo preso una decisione".