Inter e Manchester United sul centrocampista del Bayern Corentin Tolisso, secondo quanto riportato da RMC. Eric Castagnino, consulente del francese, allontana queste ipotesi a Sky Deutschland: "Non sto discutendo con il Manchester United. Corentin è attualmente infortunato e la sua priorità assoluta è il ritorno in campo. Inter? L'opzione al momento non è concreta".