Una ragazza di venti anni di Firenze,, pubblicato sul proprio profilo Facebook,, oggi in Belgio, al Lokeren (ma di proprietà del Parma).. I medici non escludono danni permanenti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il litigio sarebbe derivato da precedenti screzi tra Samantha e l’attuale fidanzata di Diakhate.L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 luglio, al locale “Summer Suite Mulina”, nell’ex Ippodromo del parco delle Cascine. “Mi ha aggredita un ex calciatore della Fiorentina- dice la ragazza nel video, in lacrime -”. Il calciatore in questione, secondo la ragazza e alcuni testimoni, sarebbe appunto Abdou Diakhate. Samantha prosegue, accusando gli addetti alla sicurezza del locale di aver scortato il calciatore all’uscita: “Quando sono stata picchiata mi hanno lasciato in una pozza di sangue”.Una versione ribadita dall’avvocato della ragazza, Francesco Di Luciano: “nessuno le ha prestato soccorso, se non le sue amiche, che l’hanno portata fuori dal locale ed hanno chiamato l’ambulanza”.”. Dal locale, tuttavia, smentiscono e spiegano che nessun addetto alla vigilanza avrebbe scortato Diakhate alla macchina.Con una nota all'Ansa Massimiliano Manzo, legale di Diakhate, ha raccontato la versione del calciatore: "La diciannovenne fidanzata del calciatore Abdou Diakhate nel settembre 2019 è stata aggredita e picchiata dalla ventenne (Samantha Luisa Duarte, ndr): è stata denunciata e verrà giudicata il 1 ottobre 2020 dal Tribunale Penale di Firenze. Venerdì 24 luglio - prosegue nella nota l'avvocato di Diakhate - il calciatore si trovava in un locale in compagnia della fidanzata Clara.Nonostante fosse stata invitata dal calciatore ad allontanarsi, tentava di aggredire la coppia e colpiva alla testa il calciatore, il quale, frastornato, si difendeva istintivamente colpendo il viso della donna, che non si fermava e continuava ad inveire minacciosa.