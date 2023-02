Brutta disavventura per Nicolò Pirlo, il 18enne figlio di Andrea, ex Milan e Juve e oggi allenatore del Basaksehir in Turchia. Il ragazzo è stato aggredito a Torino mentre si trovava in auto con un amico. A rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso Nicolò attraverso le sue Instagram Stories. La sua vettura è stata abbordata da un gruppo di ragazzi che ha provato prima a salire, poi ha cominciato a sferrare calci e lanciare sassi. Il tutto coperti da un cappuccio.



“Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna", ha commentato il 18enne. "È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?", ha chiosato.