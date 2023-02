Nessuna traccia sugli spalti dello striscione rubato ai Fedayn nel post gara di Empoli-Roma, ma gli hooligans serbi della Stella Rossa hanno comunque lanciato un segnale in occasione della gara vinta 6-0 in trasferta contro il Vozdovac. Il gruppo Delije, che ha rivendicato il furto e l’agguato di piazza Mancini, ha intonato dei cori in italiano: “Avanti Stella Rossa" e secondo il quotidiano serbo Telegraf, si tratterebbe di un messaggio ai romanisti. Intanto allo stadio Maradona, durante Napoli-Cremonese, accanto allo striscione dei Fedayn partenopei è stata esposta una bandiera serba.