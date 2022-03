Il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato al Financial Times Forum da Londra. Ecco le varie tematiche toccate:



"Perché la Superlega ha fallito? Non ha fallito. La Superlega è un lavoro collettivo di 12 squadre, non di una sola persona. 12 club hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di quei club. La UEFA è un organo regolatore, monopolista e guardiano. E sapevano che stavo lavorando su qualcos'altro prima del lancio della Superlega".



"Il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme. Non accetterò domande su Tebas e le sue parole ("Juve, Barcellona e Real mentono più di Putin, ndr), si commentano da sole".