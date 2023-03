Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, è sempre più la regina di Milano. Là dove una volta regnava Wanda Nara, ora c'è lei. Ad accomunarle, la nazionalità argentina e il fatto di essere stata (Wanda) e di essere (Agustina) la moglie del giocatore più importante dell'attacco dell'Inter, che una volta era Maurito Icardi e che oggi è il Toro. Con un seguito da 1,5 milioni di followers su Instagram, Agustina Gandolfo spopola anche sui social, dove possiamo ammirare le sue foto, in abiti eleganti o sportivi, allo stadio o in piscina. Fra le ultime foto pubblicate su IG ce n'è una in cui Agustina mostra alcuni dei suoi tatuaggi, attirando la curiosità dei fan. Già genitori di una bambina, Nina Martinez, Lautaro e Agustina sei settimane fa hanno annunciato di essere in attesa di un secondogenito.



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI AGUSTINA GANDOLFO!