Dopo mesi, nelle scorse ore sono giunte parole importanti sul possibile futuro all’Atalanta di Anel Ahmedhodzic. Il difensore bosniaco classe 1999 del Malmo, club svedese, ha parlato durante una diretta Clubhouse con il portale specializzato gianlucadimarzio.com: "Il mio passaggio all’Atalanta non è ancora ufficiale, Ci sono due società in Italia che mi hanno cercato, con i nerazzurri però la trattativa è ormai in stato avanzato. Della Serie A mi hanno parlato Pjanic e Dzeko, ma soprattutto il mio amico Kulusevski. L’Atalanta è il posto ideale per un giovane che vuole crescere, non vedo l’ora di mettermi alla prova. Il mio nerazzurro preferito? Josip Ilicic".