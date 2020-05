Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, spiegando: "Non ho notizie privilegiate sulla ripartenza del calcio, ma ho delle aspettative positive anche perché calciatori e calciatrici vogliono riniziare. Qui si tratta di avere una responsabilità di sistema per fare tutto il possibile per ricominciare, noi che siamo uomini e donne di campo vogliamo rientrare, ma non vuol dire che va fatto a tutti i costi. E' ovvio che vanno fatti tutti i tentativi possibili, ma andiamo a step: la nostra posizione è abbastanza chiara. Qui non c'è bisogno di persone pro o contro alla ripresa, dobbiamo farci trovare tutti pronti. Oggi qualche primo passo si sta facendo. Sui giornali si parla molto dell'indotto, del fisco, ma non si può non capire che ripartire significa anche e soprattutto i soggetti più deboli del nostro sistema".