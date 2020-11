Il presidente dell'Assocalciatori, Umberto Calcagno ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Mi pare che anche il presidente della Lega Serie A, Dal Pino abbia detto che il 'salary cup' è inattuabile. Noi l'abbiamo già testato per un decennio in Serie B e non ha riequilibrato i conti delle società. Forse è arrivato il momento di chiederci se i club siano arrivati a questa fase emergenziale facendo tutto il necessario negli anni precedenti".