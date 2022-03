. Tra i protagonisti della gara d'andata c'è stato Sebastien Haller, capocannoniere del torneo che - dopo essersi fatto un autogol - ha segnato in ogni singola partita dell'Ajax in Champions. Da quella notte europea, l'Ajax ha perso una partita e ne ha vinte alte tre tra campionato e coppe, il Benfica arriva dalla frenata col Vizela nell'ultimo turno di campionato ma considerando tutte le competizioni non perde da inizio febbraio.- Occhio ai giocatori che possono mettersi in mostra, perché nella squadra di ten Hag - uno dei candidati alla panchina del Manchester United per il prossimo anno - c'è quelche la Juventus sta seguendo da vicino ed è determinata a presentare una proposta da poco più di 25 milioni di euro. Dall'altra parte riflettori accesi su, capocannoniere della squadra con 20 gol in 22 partite. A 22 anni. Ajax-Benfica, ritorno degli ottavi di Champions. La notte delle stelle.: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.: ten Hag.: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Everton, Weigl, Taarabt; Rafa Silva, Nunez, Gonçalo Ramos.: Verissimo.