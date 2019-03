La Juventus (e non solo) chiama, Matthijs de Ligt risponde. Il difensore olandese dell'Ajax, 20 anni il prossimo 12 agosto, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "La Juve è una grande squadra (parole pronunciate in italiano prima di proseguire in inglese, ndr), ma non sto studiando la lingua. Crediamo al passaggio del turno in Champions League perché siamo più giovani e con meno pressioni. Cristiano Ronaldo è uno dei migliori al mondo e con lui la Juventus è più forte, però è affascinante sfidarlo e noi abbiamo Tadic, il nostro CR7".



BCD - "Chiellini mi piace tantissimo ed è fortissimo, uno dei migliori in assoluto a difendere. Apprezzo anche Bonucci, sono due tra i migliori centrali d'Europa. Per un giovane come me sono entrambi due modelli a cui ispirarsi. Io con loro alla Juve? Potrebbe essere, ma ci sono anche altri club interessati. Vedremo al momento giusto, ora sono focalizzato sull'Ajax e non so ancora il mio futuro, ci pensa il mio agente Raiola. De Jong non mi dice nulla per il Barcellona. Il paragone con Nesta e Stam mi fa piacere, sono stati due top player: io ne devo fare ancora tanta di strada per raggiungerli. Nesta è stato un difensore favoloso, guardo anche i video di Baresi e Maldini: la scuola italiana dei difensori è da sempre la più importante".