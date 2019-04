John Heitinga, ex difensore e oggi allenatore dell’Ajax Under 19, rivela a Sky Sport un retroscena su Matthijs de Ligt: “Un lunedì arrivai al centro sportivo, erano le otto del mattino, la prima squadra aveva il giorno libero perché c’era la pausa e i giocatori convocati sarebbero dovuti andare in nazionale. Anche Matthijs era convocato e di solito quando sei convocato non vieni al campo di allenamento, vai direttamente in ritiro. Lui invece era qui alle sette del mattino, sudatissimo. Gli chiesi: ‘Che ci fai qui, non vai in nazionale?’. Lui mi rispose: ‘No, ho il mio programma di allenamento e devo rispettarlo’. Ho giocato con Phil Neville all’Everton che era stato compagno di Cristiano Ronaldo al Manchester United e mi diceva le stesse cose di lui. De Ligt, come Ronaldo, non è mai soddisfatto, può sempre migliorare”.