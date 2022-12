Mohammed Kudus continua ad essere al centro delle voci di mercato dopo il doppio exploit in Champions League con l'Ajax e ai Mondiali con il Ghana. Secondo quanto riporta il Sun, la sua priorità è la Premier League, nonostante l'interesse di club spagnoli come Barcellona e Real Madrid. Inoltre il talento ghanese vuole continuare a giocare la Champions League e prediligerà una destinazione che gli permetta di mettersi in mostra nella massima competizione europea. L'Ajax chiederà per lui un prezzo attorno alle 40 milioni di sterline.