L'Ajax prepara l'"agguato" al Bayern Monaco nell'ultima giornata della prima fase di Champions. I Lancieri, secondi nel gruppo E a -2 dai bavarsi, cercano la sesta vittoria consecutiva e i tre punti decisivi per il primo posto nel girone. Obiettivo in salita, ma tutt'altro che impossibile, a giudicare dalle previsioni di Sisal Matchpoint: dopo due mesi di imbattibilità, il colpo dei biancorossi si gioca a 3,70 contro l'1,96 del Bayern, favorito nonostante qualche passo falso di troppo in campionato. Perfettamente in equilibrio i precedenti tra le due squadre, con tre vittorie ciascuno e tre pareggi: un'altra «X» pagherebbe 3,70. Cinque gli Over consecutivi dei tedeschi, per l'Ajax ne sono invece arrivati quattro nelle cinque partite più recenti: anche stavolta il punteggio "alto" (almeno tre reti complessive) è favorito a 1,54, mentre per il Goal si scende a 1,48. L'occasione è propizia anche per Robert Lewandowski, al momento capocannoniere di Champions insieme a Messi, con 6 reti: un gol dell'attaccante polacco è proposto a 1,85.