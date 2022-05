Brian Brobbey, attaccante classe 2002 in prestito dal Lipsia all'Ajax, potrebbe proseguire la sua avventura in Olanda. Il nazionale olandese, in stagione, ha giocato 10 partite segnando 6 gol. Il club di Amsterdam ha avviato i contatti con la società tedesca per un prolungamento del prestito. Lo riporta Fabrizio Romano.