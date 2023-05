L'Ajax ha fallito, per la prima volta dal 2018 non alzerà trofei in stagione e rischia di rimanere fuori dalla prossima Champions League. Nella prossima finestra di mercato, moltissimi titolari verranno ceduti per acquistarne di nuovi, e i pezzi pregiati della rosa, tra cui Kudus, Alvarez e Timber, finanzieranno il mercato che sarà fatto anche in funzione di un nuovo allenatore: Heitinga, infatti, sembra avere i giorni contati sulla panchina dei lancieri.