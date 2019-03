Dusan Tadic incoraggia la Juventus. Il numero 10 di quell'Ajax che ha rimontato il Real Madrid solo una settimana fa, ha parlato a Tuttosport: "E’ stata dura dormire dopo quella partita? E’ sempre difficile dormire dopo le partite. Non importa quale partita tu abbia giocato, se contro un avversario memorabile o contro una squadra normale. Ma quello che ho pensato in quella notte è che l’Ajax sta tornando. In quella partita lo abbiamo dimostrato e lo faremo anche nelle prossime. L’Ajax è uno dei più grandi club del mondo e il posto dell’Ajax è in cima al mondo. Questo è quello che stiamo provando a fare. Tornare lì dove compete al club".



DE LIGT - "De Ligt è un giocatore straordinario. Prima di tutto è un ragazzo eccezionale, secondo ha enorme potenziale e formidabili qualità, terzo e più importante è ha una mentalità e un carattere fortissimi. E’ un ragazzino, ma ha la testa di un adulto. Sì, è proprio un golden boy. Se io fossi un top club europeo lo acquisterei subito, immediatamente, senza guardare il prezzo perché è un giocatore strepitoso e già maturo. Davvero impressionante giocare di fianco a lui".



RIMONTA JUVE - "E’ difficile da pronosticare. Ma dico che la Juventus è una squadra che può battere qualsiasi avversario al mondo e se sono nella serata giusta possono tranquillamente passare il turno, anche se l’Atletico arriva a Torino con un grande risultato".



REAL - "Ha chiuso un ciclo? Non credo. E’ un’annata storta, capita ogni tanto. Credo che rimanga uno dei più grandi club del mondo e possa rifarsi subito. Quanto è mancato al Real Cristiano Ronaldo? Tanto. E’ Cristiano Ronaldo… Mancherebbe a qualsiasi club. In campo soprattutto senti la sua assenza".