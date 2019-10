Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, parla dopo il ko contro il Chelsea in Champions League: "Penso che abbiamo giocato bene, il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio; purtroppo questo è il calcio e la Champions League non ammette errori. Siamo stati organizzati, abbiamo giocato davvero da squadra e abbiamo fatto pressione sul Chelsea, impedendo loro di giocare la propria partita. Alla fine, però, non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo. Le partite si decidono nei dettagli, ma alla fine è l'arbitro che prende la decisione finale; noi dobbiamo accettare la sconfitta, resettare e pensare a domenica. Adesso aspetteremo gli altri risultati, viviamo di partita in partita e speriamo di vendicarci tra due settimane a Stamford Bridge".