Donny van de Beek, centrocampista dell'Ajax, ha parlato del suo possibile approdo al Real Madrid al termine della partita vinta dai suoi contro l'Emme per 5-0: "Le trattative continuano e vorrei che si risolvessero al più presto. E se mercoledì non dovessero essere concluse, allora sarò con la squadra per la partita contro il PAOK. Per me è un orgoglio ed un onore che sia i compagni che i tifosi mi chiedano di rimanere".