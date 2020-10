Intervenuto a VG, Kristoff Ajer, difensore del Celtic seguito a lungo dal Milan, ha dichiarato: "Milan? Non voglio parlare troppo di come è stata l'estate, c'era chiaramente un grande interesse ma sono soddisfatto di essere al Celtic. Ho un grande rispetto per il club in cui mi trovo. Mi manca poco più di un anno e mezzo di contratto, sono arrivato nel club da centrocampista offensivo e ho giocato quasi 150 partite per il club, facendo un numero incredibile di grandi esperienze. È una stagione incredibilmente importante per il club, non vedo l'ora che inizi".