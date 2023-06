L'Arabia Saudita continua a far la spesa in Europa. Secondo Mundo Deportivo, l'Al Ahli sarebbe fortemente interessato a Frank Kessie, a cui avrebbe proposto un contratto da 10 milioni all'anno e 20 milioni al Barcellona per l'operazione. Una cifra molto allettante per il Barcellona, che ha bisogno di fare cassa e che un anno fa ha preso l'ivoriano a zero.