L'Al-Ittihad fa dietrofront. Dopo l'acquisto di Jota, avvenuto lo scorso 3 luglio sull'asse col Celtic, il club saudita sembra voler tornare sui suoi passi. Questo perché il club della Saudi Pro League ha messo nel mirino Mohamed Salah del Liverpool e per arrivare a lui dovrà fare spazio in rosa.



LA REGOLA SUGLI STRANIERI - Se l'Al-Ittihad non può permettersi di tenere con sé sia Jota che Salah, il motivo è da ricercare in una regola che impone un massimo di 8 giocatori stranieri in rosa. Tradotto: per fare spazio a Salah Jota deve andarsene. E così un neo acquisto dei sauditi si prepara già a lasciare il club. Una situazione che rischia di ripetersi spesso nelle prossime settimane, visto il grande movimento delle squadre della Saudi League sul mercato.