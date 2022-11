Durante l’assemblea dell’ECA, il presidente del PSG e numero uno dell’associazione dei club europei Nasser Al-Khelaïfi si è nuovamente soffermato sulla Superlega, citando in modo implicito Juventus e Barcellona, recentemente eliminate dalla fase a gironi di Champions League: "Alcune persone continuano a provare a riscrivere la storia e dividere il calcio con presentazioni PowerPoint. Mi sento triste per loro, hanno dimostrato di non capire questo mondo. Sento dire che la Champions League non sia abbastanza competitiva, ma molti top club non si sono qualificati agli ottavi. Nessuna squadra ha il diritto divino di vincere"



SU FEDERER E NADAL - "Si parla sempre di loro, che sono due dei più grandi atleti della storia dello sport, ma non perché hanno giocato sempre contro. Non hanno mai chiesto un torneo tra i migliori del tennis. Non usate i loro nomi per giustificare i vostri fallimenti".