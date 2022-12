A poche ore dall'inizio della finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Molti nostri giocatori sono stati protagonisti al Mondiale, arrivando a 20 tra gol e assist; sei in più di qualsiasi altra squadra, inoltre hanno stabilito diversi primati".



PER CHI TIFA - "Durante il torneo ho parlato e condiviso momenti con tutti i miei giocatori e le mie famiglie, ma la Francia è molto vicina al mio cuore".



MESSI E MBAPPE' - "Kylian ha appena rinnovato, Leo ha un contratto almeno fino alla fine della stagione. Non prenderemo nessuna decisione prima del nuovo anno e troveremo la soluzione migliore insieme a lui. Loro, come tutti gli altri nostri giocatori, sono molto contenti al Psg. E lo dimostra il rendimento in campo, anche prima del Mondiale".