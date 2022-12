Intervistato da L'Equipe,risponde in maniera molto chiara alle domande su unormai alle porte e sulle presunte necessità di rinforzare il club: ", ma vogliamo consolidare il gruppo che abbiamo: penso che abbiamo trovato lo spirito di corpo di cui avevamo bisogno". Eppure la sessione estiva del calciomercato non ha portato in dote quelche l'allenatore Christophe Galtier aveva richiesto a gran voce e che nella sua idea avrebbe dovuto essere l'interista- ", perché comprende la situazione. Discutiamo assieme di tutto e io nutro grande rispetto per il nostro tecnico per i suoi valori umani e professionali", prova a chiosare Al-Khelaifi, costretto ad agosto a tirarsi indietro di fronte alle richieste dell'che, per lasciar partire il suo centrale non si è mai smossa da un valutazione di almeno 60 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno 2023.- Come riportato da calciomercato.com, le contrattazioni tra il club nerazzurro e l'entourage del giocatore per prolungare l'attuale accordo proseguono ormai da diverse settimane e non hanno ancora portato ad uno sbocco, nonostante le ripetute previsioni ottimistiche dispendate dall'ad Beppe. Anzi, proprio su queste pagine abbiamo recentemente raccontato comeL'accordo economico tra parte fissa e bonus non è ancora stato individuato ma l'Inter ha chiarito soprattutto che non ci saranno ulteriori rilanci rispetto all'ultima offerta che porterebbe lo slovacco a guadagnare quanto i vari Lautaro Martinez e Brozovic, oltre a ricevere la fascia di capitano. La palla resta nelle mani del giocatore, con l'ombra del Paris Saint-Germain che rimane minacciosa in vista dei prossimi mesi.