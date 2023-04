Il pareggio senza reti contro l’ha condannatoal sollevamento dall’incarico di tecnico dell’. A essere determinante sulla decisione della dirigenza però, non sarebbero stati tanto i risultati, quantoall’interno del club saudita:. L’ex Manchester United avrebbe spinto per l’esonero perché insoddisfatto dell’approccio dell’allenatore.Secondo Marca,da parte di Garcia avrebbe convinto la dirigenza a cacciarlo. Il Mirror, però, aggiunge che, che vanterebbe, come confermato anche da un’indiscrezione di CBS Sport,. In sostanza, il portoghese(forse per paura di finire in panchina). CR7 avanzò pretese simili anche a Manchester, ma la sua richiesta venne respinta dalla dirigenza dei Red Devils.nel campionato saudita non gli sono bastati, tanto che, al termine della gara disputata lo scorso 9 aprile, si è ritirato negli spogliatoi senza neanche stringere la mano agli avversari.Rudi Garcia è stato allontanato per volontà personale di terzi, ma anche per responsabilità oggettive. L’Al-Nassr è secondo in classifica a tre punti dalla prima, l’, ma è stato eliminato in semifinale di Supercoppa proprio dalla capolista.. Al termine della sua esperienza a Roma aveva rotto cone dirigenza perché, malgrado il secondo posto, “il gap con la Juve era impossibile da colmare”. Sempre contro la, il gesto del violino dopo il presunto fallo su Benatia che gli costò l’espulsione.. Alè passato da essere il primo allenatore a portare l’OM in finale di Europa League 2017-2018, a essere ritenuto artefice di una stagione fallimentare nell’annata 2018-2019. Al Lione, la mancata qualificazione in Champions League a maggio 2021 lo ha spinto a farsi da parte.