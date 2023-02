Juan Cuadrado, dopo anni ad altissimi livelli con la maglia bianconera, è intenzionato a lasciare la Juventus. Nonostante la nomea, il ragazzo non ha ricevuto molte proposte. I più “romantici” pensano ad un ritorno alla Fiorentina, ma il colombiano non si è lasciato in buoni rapporti con il club toscano. Successivamente, fa gola anche alla Roma. L’ipotesi più accreditata, come scrive il Corriere Dello Sport, è di un trasferimento all’ Al-Nassr. La squadra saudita sarebbe pronta a sborsare un ingaggio sostanzioso all'esterno, al quale non dispiacerebbe un’esperienza extra-europea.