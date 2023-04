Cristiano Ronaldo non sta vivendo un ottimo periodo in Arabia Saudita. Nonostante i suoi 11 gol in altrettante partite di campionato, rischia per la seconda volta consecutiva di restare a "zeru tituli" vinti. L'ultima delusione riguarda quanto avvenuto nella semifinale di coppa nazionale (King Cup) contro l'Al Wehda ( quinta in campionato)



LE CRITICHE - Dopo l'espulsione all'inizio del secondo tempo, l'Al Wehda è costretta a giocare contro l'Al Nassr di CR7 in 10 uomini per tutto il resto del match. Nonostante ciò, la squadra del gioiello portoghese non è riuscita a ribaltare la gara e una brutta giocata dell'uomo più atteso è stata per i suoi tifosi la "goccia che fa traboccare il vaso". L'ex Madrid, arrivando al limite dell'area avversaria, ha provato a dribblare un avversario frenando con il tacco la palla ma, nel farlo, è caduto goffamente a terra. L'attaccante è apparso furioso dopo l'eliminazione in coppa e alcuni tifosi lo hanno definito sui social come "L'acquisto peggiore della storia".