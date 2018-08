In tre per un posto. E' questa la difficile situazione che si vive al Paris Saint Germain nel delicato ruolo del portiere, col neo-allenatore Thomas Tuchel costretto a usare il bilancino per non scontentare nessuno. Non è bastato quindi all'ultimo arrivato Gianluigi Buffon, accolto sin da subito con grande entusiasmo, esibirsi in un paio di parate super nelle prime apparizioni in Ligue 1 per ottenere la garanzia della titolarità. Secondo quanto riporta la stampa francese, l'idea di Tuchel è di portare avanti un turn-over abbastanza spinto che coinvolga da subito anche Alphonse Areola e Kevin Trapp, rimasti a Parigi nonostante le sirene di mercato.



TURN-OVER SPINTO - Le ultime indiscrezioni riferiscono di un Areola, titolare del ruolo nella passata stagione, in rampa di lancio per il prossimo match di campionato contro l'Angers, una scelta sottoposta al giudizio dei lettori, chiamati ad esprimersi con un voto. Particolarmente delicata la situazione del numero uno cresciuto nel settore giovanile del PSG, fortemente sponsorizzato dalla proprietà e da un procuratore come Mino Raiola molto influente nelle strategie del cub. E che dire di Trapp, acquistato per poco meno di 10 milioni tre estati fa, quando era considerato come uno dei migliori prospetti nel panorama tedesco? Il fatto di condividere la nazionalità del nuovo allenatore, che può vantare dunque una conoscenza più approfondita, è un fattore da tenere in considerazione.



CUI PRODEST? - Una concorrenza che sarebbe improprio definire spietata, ma che di certo può creare qualche problema "politico" all'interno dello spogliatoio. Al netto del clima rilassato e di fair play che si è creato anche in allenamento tra i tre concorrenti, il timore è che una rotazione continua dei portieri possa togliere certezze al resto della squadra.