Non solo Sonego (vincitore ieri) e Sinner (in campo oggi), non solo i trionfi del nuoto e le speranze d’oro della pallanuoto, l’Italia sportiva guarda oggi in Danimarca, dove scatta il 109esimo Tour de France con una cronometro di 13,2 km che ovviamente vede tra i favoriti il bicampione del mondo in carica Filippo Ganna. Van Aert il suo principale avversario. Chi vince indosserà ovviamente la prima maglia gialla. Cinque volte l’Italia ha vinto la prima tappa, ma l’ultima volta è stato nel 1988, con Fabrizio Bontempi. Favorito numero uno per la vittoria finale è invece lo sloveno Pocagar, vincitore delle ultime 2 edizioni. Primo avversario, il connazionale Roglic. Il pericolo per tutti è il Covid: una decina di corridori, compreso l’italiano Trentin, ha dato forfeit nei giorni di immediata vigilia, perché positivi. Ganna oggi partirà alle 17.03, un minuto dopo di lui Van Aert, quindi Pogacar.