Con due asterischi (quelli del Lecco e della sostituta della Reggina, ndr) e con un carico di polemiche e strascichi legali che ci saremmo risparmiati tutti quanti, ma anche con la consueta dose di aspettative parte questa sera la stagione di Serie B. Si comincia col botto, con la sfida tra Bari e Palermo, due delle candidate (insieme alla Sampdoria di Pirlo, al Parma di Pecchia e alle mine vaganti Cremonese e Spezia) ad un ruolo da protagoniste nella corsa alla promozione in A. Ma anche due delle formazioni che vantano nelle proprie fila alcuni dei migliori talenti che anche quest'anno proveranno a prendersi la scena.



Tanti ragazzi che ci hanno fatto sognare nel corso dell'estate tra Under 19 ed Under 20, ma anche alcuni volti nuovi tutti da scoprire in un campionato che si preannuncia equilibrato ed emozionante, come sempre. Ecco i 10 che abbiamo individuato per voi, nella nostra GALLERY!