Al via l'Sg Soccer Summer Camp, il primo campus di calcio internazionale

un' ora fa



L'unico volto italiano che ha preso parte alla campagna e al video di promozione dell'Europeo femminile è Ivan Squillaci, creator, mental coach sportivo con più di 3 milioni di follower sui social e ideatore della Sg Soccer Accademy, la scuola di tecnica calcistica più seguita d’Italia. Quest'estate la Sg Soccer ha organizzato il primo campus calcistico internazionale, il "Sg Soccer Summer Camp", in programma allo stadio Curotti di Domodossola dal 30 giugno al 12 luglio.



SG Soccer ha da sempre dato grande rilievo alla solidarietà ed all’inclusione attiva, ed è per questo che per l’edizione estiva dell’Sg Soccer Camp di quest’anno fondamentale sarà il sostegno e la collaborazione con Insuperabili, onlus di cui è testimonial Giorgio Chiellini e scuola di calcio dedicata ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo-emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, che utilizza l’attività calcistica come strumento di socializzazione e integrazione.