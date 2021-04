A giugno David Alaba si svincola a parametro zero dal Bayern Monaco. Il 28enne difensore austriaco ha già trovato un accordo col Real Madrid, che però aspetterà la fine della stagione per annunciare il suo ingaggio.



Intanto, sempre secondo il quotidiano spagnolo Marca, il club del presidente Florentino Perez avrebbe deciso di mettere sul mercato il difensore francese Raphael Varane oltre al nazionale gallese Gareth Bale (ora in prestito al Tottenham) per finanziare un grande colpo in attacco tra il francese Mbappé del PSG e il norvegese Haaland del Borussia Dortmund.