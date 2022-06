Lucas Alario potrebbe lasciare quest'estate il Bayer Leverkusen. Secondo TyC Sports, l'attaccante è corteggiato, sempre in Bundesliga, dall'Eintracht Francoforte. I freschi campioni della Europa League hanno fatto un'offerta al club rossonero e potrebbero concedere più minuti in campo all'argentino, in lizza per un posto con la sua Nazionale al Mondiale in Qatar.