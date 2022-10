Demetrio Albertini non vede una Juventus da scudetto. Il presidente del settore tecnico della Figc, ex centrocampista del Milan, ha dichiarato prima dell'evento Gran Galà del calcio: "In questo momento la Juve qualche problema ce l'ha, deve risolverlo trovando continuità di risultati. Società e squadra ci sono, ma ora la vedo in seconda fascia. Poi non si sa mai".