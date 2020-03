Tempo di coronavirus anche per i programmi tv che si dividono fra chi continua a lottare mandando segnali positivi e chi invece prosegue spedito nella sua corsa allo spettacolo.



Il primo caso ha visto Rai Uno decidere di regalare al pubblico le repliche di alcuni speciali condotti da Alberto Angela, che permettono al pubblico di ‘viaggiare’ in giro per l’Italia. Prima della messa in onda dello speciale, però, il video messaggio del noto conduttore ha commosso il pubblico: "Anche voi che state rimanendo a casa state salvando vite. E quando tutto sarà finito e partirete per dei viaggi, premiate l’Italia, così sosterrete il nostro patrimonio"



Il secondo riguarda invece Il Grande Fratello Vip, che non si ferma con i suoi reclusi. Lo stress non sta aiutando i concorrenti a vivere serenamente gli ultimi giorni e anche nella serata di ieri sono tornati alla ribalta le liti fra er Mutanda Antonio Zequila e lo slippino Sossio Aurta oltre a quella fra Antonella Elia e Fernanda Lessa che si sono prese a spintoni per un pacco di biscotti. Il re della casa Alfonso Signorini ha bacchettato tutti senza prendere provvedimenti.