Aldo Serena eroe per un giorno. L'ex attaccante ha bloccato un marocchino di 27 anni - poi arrestato - che stava rompendo la vetrina di un bar con una sbarra di ferro. Siamo a Montebelluna, provincia di Treviso, dove Serena vive insieme alla famiglia: "Ero in moto con mia moglie che si è arrabbiata per il mio intervento perché l'uomo avrebbe potuto aggredirmi - ha detto Serena raccontando l'episodio a La Gazzetta dello Sport - ma non riesco a rimanere indifferente. Ho invitato questa persona a fermarsi dicendogli che lo conoscevo ed ero sicuro fosse una brava persona; lui mi guardava e mi ascoltava. Il tempo passava e la polizia era in arrivo. Cercavo di prendere tempo".



L'ho fatto per il proprietario del bar, so le fatiche che fanno i piccoli imprenditori e quello che hanno passato con la pandemia. Da piccolo mi hanno insegnato la partecipazione e l'aiuto reciproco".