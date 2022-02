Dopo Barillà l'Alessandria ha chiuso l'arrivo dello svincolato Ariaudo. Ecco il comunicato: "Nuovo arrivo in difesa per i Grigi con l’ingaggio di Lorenzo Ariaudo, di cui l’Alessandria ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022. Ariaudo, 32 anni, 308 partite in carriera e 10 gol, cresciuto nel vivaio della Juventus, è stato protagonista con Moreno Longo della promozione del Frosinone in A nel 2017/18. A lui va il benvenuto dell’Alessandria Calcio e di tutta la tifoseria Grigia".