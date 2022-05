Cinquant'anni e non sentirli. Il tempo sembra non passare mai per Alessia Marcuzzi, che il prossimo 11 novembre compirà mezzo secolo di vita. La ex compagna dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ieri sera è stata ospite in tv su Rai Uno a "Domenica In Show" da Mara Vanier.



NELLA GALLERY LE FOTO DI ALESSIA MARCUZZI