Recentemente la bella showgirl Alessia Marcuzzi ha risposto direttamente ai propri follower su instagram sbottonandosi anche su dettagli piccanti della sua intimità. Fra le tante risposte ha colpito il settimanale Chi quella sul posto più strano dove la bionda conduttrice abbia fatto l'amore.



Alessia ha risposto chiaramente: in aereo con un suo ex. La risposta ha scatenato il settimanale scandalistico che ha trovato l'indiziato numero uno: "Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato" con Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, compagno di Alessia per cinque anni principale candidato.