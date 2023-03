Jude Bellingham è l’obiettivo numero uno del Liverpool per la prossima stagione. Del giocatore ha parlato Trent Alexander-Arnold, amico e compagno di nazionale, ai microfoni di Joe: "È un giocatore incredibile, soprattutto per la sua età. Penso che, in fondo, solo lui conosca i suoi limiti. Penso che non ce ne sia davvero uno. Può ottenere ciò che vuole." Il terzino continua: "Ha tutto ciò di cui ha bisogno per sfondare. È uno di quei giocatori che ti fa divertire nel vederlo giocare. Solo il cielo è il limite per lui, è un giocatore e una persona incredibile".