Nell’uovo di Pasqua c’è la sorpresa Sanchez. L’Inter e le voci sul rinnovo

Pasquale Guarro

Alexis Sanchez è la vera sorpresa di questa seconda parte di stagione che sta disputando l’Inter. Ai margini e poco utile nella prima parte, adesso il cileno si sta mostrando come farebbe un fiore a primavera: pieno, vigoroso, ma anche mentalizzato in quello che è il percorso che sta seguendo la squadra. Finiti i tempi dei post social con i leoni in gabbia o dell’hey amigo, adesso Alexis ha compreso e accettato il suo ruolo: non è un titolare ma tutti riconoscono la grandezza della sua carriera e la quota tecnica in bagaglio. Tutte qualità che Sanchez deve far pesare quando Inzaghi decide di affidarsi a lui e proprio Inzaghi è stato bravo a non lasciarlo mai indietro, anche quando le severe critiche hanno travolto sia lui che Arnautovic.



LA TRASFORMAZIONE - Le ultime tre settimane del Niño hanno portato in dote tre assist e un gol, ma non sono solo i numeri a testimoniare un cambiamento che di fatto è ancora più concreto se ci si concentra su quella che è l’applicazione di Sanchez in queste ultime uscite, a prescindere dai minuti che il tecnico mette a sua disposizione. Una bella sorpresa da pescare nell’uovo di Pasqua, visto il periodo, considerando che l’operazione rientro era stata ormai bocciata da tutti per come erano andate le cose, visto che l’Inter aveva pagato per mandarlo via per poi decidere di riportarlo a casa dopo aver capito che tutto sommato era Correa a non meritare altre chance.



IL FUTURO - E siccome nel calcio le cose cambiano in fretta per tutti, di sicuro non funziona diversamente per Alexis Sanchez. Le ultime prestazioni del cileno hanno contribuito a far diffondere parecchie voci sul suo futuro, tanto che c’è chi parla di possibile rinnovo nel caso l’Inter dovesse decidere di iniziare la prossima stagione con 5 punte in rosa. Una variazione possibile visto il maggior numero di gare che i nerazzurri dovranno disputare il prossimo anno. Ma su Sanchez per adesso nulla è cambiato. Non è una porta chiusa, manca ancora una corposa parte di stagione e nel caso si capirà più avanti, ma per adesso l’idea è sempre quella di salutarsi a fine anno. Se poi nel finale di stagione dovesse esserci un grande exploit del cileno, allora si capirà se agire diversamente. Ma questa trasformazione di Sanchez non sta passando inosservata.