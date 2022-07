Fra gli indizi social che stanno facendo impazzire i tifosi della Roma, per il sogno di vedere nella capitale Cristiano Ronaldo, c'è anche una foto recente e risalente allo scorso marzo di Alicia Beatriz Aveiro.



Alicia è infatti la bellissima nipote, in quanto figlia del fratello, della punta ex-Juve e in uscita dal Manchester United e con lo zio ha un rapporto molto stretto dato che spesso si fa fotografare insieme a lui ed era anche stata a Torino per tifare Juventus quando Ronaldo vestiva il bianconero.



Ora quella foto di Roma e la Roma che sogna un colpo ai limiti dell'impossibile. Ecco lo scatto romano ed altri della bellissima Alicia nella nostra gallery.