La storia d'amore fra il fantasista portoghese del Manchester City e la bellissima Alicia Verrando è finita. A darne notizia è il Correio de Manha, il quotidiano portoghese che tra l'altro è stato protagonista di numerosi articoli sul caso Ronaldo-Mayorga con interviste ed approfondimenti.



Secondo il quotidiano la storia era iniziata ai tempi del Monaco, con Bernardo Silva che era una delle stelle della squadra del principato e la bellissima Alicia che si districava fra il ruolo di modella e quello di addetta al marketing del club monegasco. Ora la storia è arrivata al capolinea per colpa della distanza. Lei si è trasferita a Manchester, ma è sempre in giro per il mondo per il lavoro di modella. A chiudere la relazione è stato proprio il centrocampista della nazionale portoghese e ora la bella Alicia è di nuovo sul mercato. Eccola nella nostra gallery.