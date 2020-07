Nel “campionatino” post covid sono tante le squadre che stanno facendo fatica. Se escludiamoche va a mille, tutte le altre sono vittime di alti e bassi tanto repentini quanto clamorosi. Purtroppo, come era nella normalità delle cose,non riuscendo a dare quindi le giuste e opportune giustificazioni alle brutte cadute delle nostre squadre. Per mesi abbiamo ripetuto che un calcio estivo a queste temperature dopo 3 mesi di stop forzato avrebbero avuto conseguenze sulle prestazioni dei giocatori e di ovvia conseguenza sul gioco e la tenuta di una squadra., siamo accecati dalla voglia di vincere e ottenere il risultato ma se questo non avviene cominciamo a vacillare anche nella nostra capacità di mantenere un costante attaccamento alla realtà.Succede quindi chema prende 6 gol in 2 partite facendo un punto con Milan e Atalanta, la Lazio, perde 3 partite consecutive giocandosi così tutte le residue speranze tricolore,a perdere 2 punti ormai in saccoccia contro il Sassuolo e 3 già fatti contro il Bologna. Ilsi risolleva, vince partite importanti ma poi rischia contro il fanalino di cosa Spal. Insomma l’unica sopravvissuta a questa legge “fisiologica”Ma proprio per questo motivo qualche attenuante alle squadre bisognerebbe concederla.Quello che fa pensare non sono tanto i risultati ma il modo in cui sono arrivati. Una squadra matura, pronta per vincere, non avrebbe perso i 5 punti contro Sassuolo e Bologna, senza contare quelli buttati a Firenze e Lecce nel pre lockdown.Perché i miglioramenti sono altrettanto evidenti e non si possono ignorare. L’Inter ha la seconda miglior difesa del campionato (si la criticatissima difesa a 3) eppure ha giocato per parecchio tempo senza i 3 centrocampisti titolari.non c’è praticamente mai stato da ottobre,fa dentro-fuori efa…solo fuori, complici i suoi continui “fastidi” al ginocchio.In attacco ha avutoeppure la squadra va in gol con loro e con tutto il resto della rosa. Insomma, il lavoro si vede e deve assolutamente continuare senza essere interrotto. Ma sui singoli si deve lavorare., la gestione dei momenti del match. La gestione delle partite in campo è importante quanto un gol o una parata e quella te la danno solo i campioni, quei giocatori “superiori” che leggono il momento e cheun trofeo o una competizione.De Vrij, Brozovic, Barella, Hakimi, Eriksen, Lukaku sono asset da cui ripartite, ma come loro ce ne vogliono altri magari anche superiori. Gli errori clamorosi visti in questo ultimo mese sono da imputare più alla testa che al fisico, errori di mira, distrazione, gestione dei momenti e delle forze.che l’Inter al momento non ha, gente che ha vinto, giocatori che nei momenti difficili possono prendersi la squadra sulle spalle e portarla fuori dai guai.