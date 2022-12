Quest’oggi il presidente dell’Aris Limassol Vladimir Fedorov è tornato a parlare dell’ex attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin e dell’importanza che il giocatore russo ha per il club cipriota. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:



“E’ semplicemente un fenomeno, gli spettatori vengono allo stadio solo per vedere Kokorin. Tutti vogliono avere la sua maglia. Nel nostro store, a volte ci viene detto che non c’è neanche il tempo di preparare la merce, che subito viene venduta. L’entusiasmo è grande. Per noi non c’è niente di sorprendente. Kokorin è uno dei giocatori più talentuosi nella storia del calcio russo. E per il calcio cipriota è eccezionale averlo. Crediamo che Sasha ci aiuterà a raggiungere successi significativi”.