Alla Lazio il pareggio non basta più. Come riporta il Messaggero, dopo le 11 vittorie di fila in campionato il vero salto di qualità a Formello, il centro sportivo biancoceleste, è stato questo: il segno X, che pure in quota Champions sarebbe utile, non è visto come un risultato possibile. Soprattutto dopo il risultato "striminzito e immeritato" dell'andata.



AMULETI DERBY - Inzaghi riavrà i suoi amuleti: i 4 tenori di nuovo tutti in campo. Con Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Immobile in campo la Lazio non ha mai perso. I tifosi facciano pure gli scongiuri, ma in casa Lazio è arrivato il momento della consapevolezza. I titolarissimi ci saranno tutti (pure Strakosha, nonostante gomito e ginocchio doloranti), qualche dubbio in difesa ma la Lazio è pronta.